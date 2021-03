Nave incagliata | canale Suez verso sblocco | ultime notizie

(Di sabato 27 marzo 2021) Laneldipotrebbe essere ‘liberata’ in giornata. Il portacontainer Ever Given è bloccato nello stretto da martedì e i tentativi per risolvere la situazione proseguono. Stando allele operazioni, che vedono coinvolti nove rimorchiatori, sono iniziate dopo la conclusione degli interventi di dragaggio sotto la prua dellabattente bandiera panamense, come ha confermato il capo dellaCanal Authority (Sca), l’ammiraglio Osama Rabae. L’esito delle manovre dipende da “vari fattori, in particolare la direzione del vento e delle correnti”, ha aggiunto in una dichiarazione diffusa nelleore in cui viene ribadita la complessità delle operazioni. La Ever Given blocca più di 200 navi ...

