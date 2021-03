Napoli, insegue e uccide due rapinatori che gli avevano rubato l’orologio. Poi si costituisce dai carabinieri (Di sabato 27 marzo 2021) Era stato derubato da due rapinatori a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, ma Giuseppe Greco, 26enne napoletano, ha deciso di inseguire i suoi aggressori, e dopo averli speronati li ha investiti uccidendoli. Come riportato dall’edizione campana del Corriere della Sera, in questo momento gli investigatori sono impegnati nel chiarire la posizione dell’uomo, così da inquadrare i fatti e capire se si è trattato di un atto volontario o colposo, se non di omicidio stradale. Le vittime sono Ciro Chirollo di 30 anni e Domenico Romano di 40, due pregiudicati di Sant’Antimo che avevano affiancato il 26enne a bordo di un T-Max e lo avevano minacciato armati di pistola. I due dopo aver strappato il Rolex che Giuseppe Greco aveva al polso sono fuggiti, convinti di lasciarsi alle spalle il ragazzo che a sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Era stato deda duea bordo di uno scooter di grossa cilindrata, ma Giuseppe Greco, 26enne napoletano, ha deciso di inseguire i suoi aggressori, e dopo averli speronati li ha investitindoli. Come riportato dall’edizione campana del Corriere della Sera, in questo momento gli investigatori sono impegnati nel chiarire la posizione dell’uomo, così da inquadrare i fatti e capire se si è trattato di un atto volontario o colposo, se non di omicidio stradale. Le vittime sono Ciro Chirollo di 30 anni e Domenico Romano di 40, due pregiudicati di Sant’Antimo cheaffiancato il 26enne a bordo di un T-Max e lominacciato armati di pistola. I due dopo aver strappato il Rolex che Giuseppe Greco aveva al polso sono fuggiti, convinti di lasciarsi alle spalle il ragazzo che a sua ...

