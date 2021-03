Napoli, 2 cadaveri in strada, nella notte confessa il rapinato: li ha investiti (Di sabato 27 marzo 2021) Vittima di una rapina a Villaricca, nel Napoletano, questa notte si è presentato in caserma ed ha raccontato la sua versione dei fatti A perdere la vita nella serata di ieri a Villaricca, nel Napoletano, sono stati Domenico Romano, di anni 39, e Ciro Chirollo, di anni 29. Entrambi pregiudicati di Sant’Antimo sono deceduti in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Vittima di una rapina a Villaricca, nel Napoletano, questasi è presentato in caserma ed ha raccontato la sua versione dei fatti A perdere la vitaserata di ieri a Villaricca, nel Napoletano, sono stati Domenico Romano, di anni 39, e Ciro Chirollo, di anni 29. Entrambi pregiudicati di Sant’Antimo sono deceduti in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Napoli, cadaveri in strada: rapinato confessa: ho investito i ladri #napoli - frau101_f : RT @MediasetTgcom24: Napoli, cadaveri in strada: rapinato confessa: ho investito i ladri #napoli - PalermoToday : Investe e uccide i rapinatori che gli avevano portato via il Rolex - romatoday : Investe e uccide i rapinatori che gli avevano portato via il Rolex - OhhRenato : Ora, da parte lesa al carcere. Però leggendo questa notizia moltissimi di voi (me compreso) ... un po, sicuramente,… -