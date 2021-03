Myanmar, nuove proteste soffocate nel sangue: “Uccisi almeno 114 civili” (Di domenica 28 marzo 2021) Sale ancora il bilancio delle persone uccise dai militari e della polizia nelle 44 località del Myanmar dove si è protestato contro il golpe dei militari che oggi celebravano la 76esima giornata delle Forze Armate. Secondo quanto rende noto su Twitter Myanmar Now sono almeno 114 i civili Uccisi, 40 dei quali a Mandalay e 27 a Yangon. Un bilancio più pesante di quello che aveva diffuso l’Associazione per il sostegno ai prigionieri politici in Birmania, che aveva parlato di “almeno 90 persone uccise”, con il totale di 423 dall’inizio delle proteste contro il golpe di febbraio. Un bilancio che comprende “l’Uccisione documentata di bambini, studenti, giovani e civili”, insieme a quello di oltre 3mila persone detenute. L’opposizione ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021) Sale ancora il bilancio delle persone uccise dai militari e della polizia nelle 44 località deldove si è protestato contro il golpe dei militari che oggi celebravano la 76esima giornata delle Forze Armate. Secondo quanto rende noto su TwitterNow sono114 i, 40 dei quali a Mandalay e 27 a Yangon. Un bilancio più pesante di quello che aveva diffuso l’Associazione per il sostegno ai prigionieri politici in Birmania, che aveva parlato di “90 persone uccise”, con il totale di 423 dall’inizio dellecontro il golpe di febbraio. Un bilancio che comprende “l’one documentata di bambini, studenti, giovani e”, insieme a quello di oltre 3mila persone detenute. L’opposizione ...

Advertising

TV7Benevento : Myanmar, nuove proteste soffocate nel sangue: 'Uccisi almeno 114 civili'... - GiuseppeDErcol5 : RT @TNannicini: Il #Myanmar conta ogni giorno nuove vittime di una protesta che non s’arresta. Servono azioni della comunità internazionale… - Reartwo : RT @globalistIT: - istalbertomagno : RT @RaiNews: Nuove proteste contro il golpe in #Myanmar in occasione della Giornata delle Forze armate - istalbertomagno : RT @globalistIT: -