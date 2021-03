Myanmar | nuove proteste | “Almeno 91 morti”

(Di sabato 27 marzo 2021) Si aggrava il bilancio di un’altra giornata die sangue in. Secondo il sitoNow, sarebbero91 le persone uccise in 40 diverse città e località del Paese nella repressione delle, nella Giornata delle Forze Armate, contro il golpe del primo febbraio. Il bilancio diffuso ieri dall’Assistance Association for Political Prisoners (Aapp) parlava di328dal golpe del primo febbraio. Tra le vittime della più sanguinosa giornata di repressione delleci sono anche tre bambini di 7, 10 e 13 anni secondo il giornale Irrawaddy. Tra le vittime anche Chit Bo Nyein, capitano della squadra di calcio Under 21 Hantharwady United. Secondo quanto è stato riferito dai suoi vicini è rimasto ucciso da un colpo ...

Si aggrava il bilancio di un'altra giornata di proteste e sangue in. Secondo il sitoNow, sarebbero almeno 91 le persone uccise in 40 diverse città e località del Paese nella repressione delle proteste, nella Giornata delle Forze Armate, contro il golpe del primo febbraio.Le Nazioni Unite si dicono "inorridite dalla perdita senza senso di vite umane, con le notizie che ci riportano di decine di persone uccise dai militari in tutto" il. Nel comunicato, l'Onu ...La repressione dei militari golpisti in Myanmar si è ormai trasformata in una carneficina quotidiana che non risparmia nemmeno la popolazione civile, compresi i bambini. E oggi è stato registrato un n ...Myanmar, sono 250 i morti dall'inizio delle proteste. L'Europa annuncia le sanzioni 22 Marzo 2021. Finora la giornata con più morti, 74, era il 14 marzo. È salito ad almeno 91 persone uccise il bilanc ...