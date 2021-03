Myanmar, il giorno della vergogna. L'esercito festeggia con una carneficina (Di sabato 27 marzo 2021) Mentre i generali golpisti celebrano sé stessi nella Giornata delle Forze Armate, continua la strage di civili inermi in Myanmar. Oggi si contano almeno 91 morti tra i manifestanti, e tra questi anche almeno due bambini, di 5 e 13 anni. Manifestanti sono scesi in piazza a Yangon, Lashio, Mandalay, Kyaukpadaung e Kyeikhto, mentre ormai le vittime complessive della repressione seguita alla protesta contro il colpo di Stato del 1° febbraio scorso avrebbero raggiunto quota 400: un’ecatombe consumatasi tra le decine di migliaia di civili che ormai da quasi due mesi manifestano coraggiosamente e pacificamente, sfidando la repressione della giunta militare, in uno dei giorni più sanguinosi dall’inizio delle proteste. A dare la notizia del bimbo ucciso è il quotidiano inglese Guardian, che cita media locali, mentre ha riferito ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) Mentre i generali golpisti celebrano sé stessi nella Giornata delle Forze Armate, continua la strage di civili inermi in. Oggi si contano almeno 91 morti tra i manifestanti, e tra questi anche almeno due bambini, di 5 e 13 anni. Manifestanti sono scesi in piazza a Yangon, Lashio, Mandalay, Kyaukpadaung e Kyeikhto, mentre ormai le vittime complessiverepressione seguita alla protesta contro il colpo di Stato del 1° febbraio scorso avrebbero raggiunto quota 400: un’ecatombe consumatasi tra le decine di migliaia di civili che ormai da quasi due mesi manifestano coraggiosamente e pacificamente, sfidando la repressionegiunta militare, in uno dei giorni più sanguinosi dall’inizio delle proteste. A dare la notizia del bimbo ucciso è il quotidiano inglese Guardian, che cita media locali, mentre ha riferito ...

