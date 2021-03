Musetti-Paire in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di sabato 27 marzo 2021) Lorenzo Musetti affronta Benoit Paire oggi nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Il giovane azzurro prosegue il suo momento magico confermandosi anche sul cemento americano: dopo il padrone di casa Mmoh c’è il talentuoso francese sul suo cammino. SEGUI QUI IL LIVE La sfida tra Musetti e Paire andrà in scena nella giornata odierna, di sabato 27 marzo, come secondo match dalle ore 16:00 italiane (dopo Sonego-Fratangelo). La diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming fruibile tramite la piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sul match in questione. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Lorenzoaffronta Benoitnel secondo turno deldi. Il giovane azzurro prosegue il suo momento magico confermandosi anche sul cemento americano: dopo il padrone di casa Mmoh c’è il talentuoso francese sul suo cammino. SEGUI QUI IL LIVE La sfida traandrà in scena nella giornata odierna, di sabato 27 marzo, come secondo match dalle ore 16:00 italiane (dopo Sonego-Fratangelo). Latelevisiva sarà disponibile su Sky Sport (canali 201 e 204), con livefruibile tramite la piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sul match in questione. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.

WeAreTennisITA : Musetti supera il debutto a Miami ?????? Gioca bene Lorenzo e batte l'americano Michael Mmoh ottenendo la prima vitto… - Giornottennis : Bravo Sonny, non facile contro un Fratangelo in forma e poco falloso. 64 76 per il nostro. Ora De Minaur (o Galan s… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Musetti - #Paire, secondo turno #AtpMiami 2021 - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #MiamiOpen Bene #Sonego, che si sbarazza dell'americano #Fratangelo 6-4 7-6. Ora tocca a… - danielelozzi : #Sonego c’è 6-4 7-6 a #Fratangelo e terzo turno raggiunto. Ora ci gustiamo #Musetti che parte sotto con #Paire ma mai dire mai. -