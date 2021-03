Muore di Covid Roberto Bicocchi, papà di Vito. Bersani: "Con lui se ne va un mondo" (Di sabato 27 marzo 2021) Vito Bicocchi è morto di Covid. Aveva 85 anni ed era ben noto anche fuori dai confini emiliani, per quella trasmissione su Gambero Rosso Channel che lo ha portato nelle case degli italiani a raccontare i segreti della cucina di famiglia tra battute e divertimento. Il figlio Vito lo ha salutato su Instagram: “papà Roberto ci ha lasciati questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così. Ciao”. Nello scatto che li vede sorridenti e felici, anche un piatto di tagliatelle fritte dolci. Quella dei fornelli è sempre stata una sua passione. View this post on Instagram A post shared by Vito Stefano Bicocchi (@VitoBicocchi) La scomparsa del padre di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021)è morto di. Aveva 85 anni ed era ben noto anche fuori dai confini emiliani, per quella trasmissione su Gambero Rosso Channel che lo ha portato nelle case degli italiani a raccontare i segreti della cucina di famiglia tra battute e divertimento. Il figliolo ha salutato su Instagram: “ci ha lasciati questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così. Ciao”. Nello scatto che li vede sorridenti e felici, anche un piatto di tagliatelle fritte dolci. Quella dei fornelli è sempre stata una sua passione. View this post on Instagram A post shared byStefano(@) La scomparsa del padre di ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore Covid Covid, ancora una vittima: muore una 67enne di San Martino in Pensilis La donna era ricoverata da circa due mesi in Terapia Intensiva CAMPOBASSO. Ennesimo decesso Covid in ospedale, al Cardarelli di Campobasso. Nella serata di ieri ha perso la vita una donna di 67 anni di San Martino in Pensilis, ricoverata in Terapia Intensiva da quasi due mesi. Il basso ...

Insegnante muore a 59 anni per Covid E' morta all'ospedale di Pisa per le complicanze dovute all'infezione da Covid - 19. La donna era stata ricoverata prima all'ospedale San Giuseppe di Empoli poi era stata trasferita a quello di Pisa ...

