Muore annegata nel Rio Grande bambina messicana che sognava l' America

(Di sabato 27 marzo 2021) E’ morta mentre stava attraversando il Riodal Messico con altre persone, cheno di raggiungere gli Stati Uniti. Aveva solo nove anni, insieme alla madre e al fratello più piccolo, ma non ce l’ha fatta: è la prima minorenne a morire nel tentativo di attraversare il confine fra Stati Uniti e Messico da quando è iniziata la nuova ondata di migranti. A nulla sono valsi i soccorsi delle autorità per la piccola, dichiarata morta in ospedale dopo essere stata rinvenuta priva di conoscenza su un’isola del fiume che separa gli Stati Uniti dal Messico. Il personale medico è invece riuscito a salvare la mamma, di nazionalità guatemalteca, e il fratellino di tre anni, di nazionalitàcome la sorella, trasportati in ospedale. Per l’di Joe Biden è la conferma di un’emergenza al confine che il ...