Mundo Deportivo: l’Atletico Madrid tornerà su Fabian Ruiz nel mercato estivo (Di sabato 27 marzo 2021) Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid tornerà a bussare alla porta del Napoli per Fabian Ruiz, nel mercato estivo. “Per la prossima stagione, l’Atlético insisterà con il nazionale spagnolo se saranno soddisfatte le condizioni necessarie”. Il centrocampista del Napoli, scrive il Mundo, “ha sempre guardato con favore all’opzione dell’Atlético. Sebbene anche il Real Madrid e il Barcellona seguano le sue orme, l’andaluso ritiene che il Wanda Metropolitano sarebbe una destinazione ideale per lui. A 24 anni, è in un grande momento della sua carriera, avendo recuperato il suo livello migliore dopo aver passato il Coronavirus a gennaio. Il suo ritorno ha riattivato il Napoli. Il club ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) Secondo quanto riportaa bussare alla porta del Napoli per, nel. “Per la prossima stagione, l’Atlético insisterà con il nazionale spagnolo se saranno soddisfatte le condizioni necessarie”. Il centrocampista del Napoli, scrive il, “ha sempre guardato con favore all’opzione dell’Atlético. Sebbene anche il Reale il Barcellona seguano le sue orme, l’andaluso ritiene che il Wanda Metropolitano sarebbe una destinazione ideale per lui. A 24 anni, è in un grande momento della sua carriera, avendo recuperato il suo livello migliore dopo aver passato il Coronavirus a gennaio. Il suo ritorno ha riattivato il Napoli. Il club ...

