Motomondiale: Rossi, ‘complimenti a Bagnaia, partire 4° importante per la gara’ (Di sabato 27 marzo 2021) Losail, 27 mar. – (Adnkronos) – “Grandi complimenti a Pecco, ha fatto un giro incredibile. Ha guidato da paura. Bravo, se lo merita. Sono molto contento perché ho fatto un gran tempo”. Valentino Rossi commenta così il quarto posto nelle qualifiche del Gp del Qatar, prima prova del mondiale MotpGp. “Con il secondo set di gomme mi sono trovato bene, avevo un bel grip -prosegue il ‘dottore’ della Yamaha Petronas-. Purtroppo ho fatto qualche errorino, sennò ci sarebbe stata anche la prima fila. Ma il giro perfetto difficilmente viene. partire quarto è importante per domani”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Losail, 27 mar. – (Adnkronos) – “Grandi complimenti a Pecco, ha fatto un giro incredibile. Ha guidato da paura. Bravo, se lo merita. Sono molto contento perché ho fatto un gran tempo”. Valentinocommenta così il quarto posto nelle qualifiche del Gp del Qatar, prima prova del mondiale MotpGp. “Con il secondo set di gomme mi sono trovato bene, avevo un bel grip -prosegue il ‘dottore’ della Yamaha Petronas-. Purtroppo ho fatto qualche errorino, sennò ci sarebbe stata anche la prima fila. Ma il giro perfetto difficilmente viene.quarto èper domani”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

corsedimoto : MOTO2 - Enea #Bastianini manca la Q2 #MotoGP per soli 5 millesimi. Il campione #Moto2 partirà dalla 13^ piazza in g… - TV7Benevento : Motomondiale: Rossi, 'complimenti a Bagnaia, partire 4° importante per la gara'... - moivalentine_ : RT @qn_giorno: #QatarGp: Bagnaia e la Ducati in pole. Rossi è quarto - qn_giorno : #QatarGp: Bagnaia e la Ducati in pole. Rossi è quarto - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Qatar, Bagnaia in pole e Rossi quarto (2)... -