Motomondiale: Bagnaia, ‘pole modo migliore per iniziare avventura in Ducati ufficiale’ (Di sabato 27 marzo 2021) Losail, 27 mar. – (Adnkronos) – “È il miglior modo possibile per iniziare una nuova avventura con il team ufficiale Ducati e sicuramente per partire domani in gara”. Così Francesco Bagnaia dopo la pole position conquistata nel Gp del Qatar, prima gara della stagione 2021 della MotoGp. “Sono felicissimo -aggiunge il 24enne piemontese-. Vorrei dare un grande abbraccio alla mia ragazza e alla mia famiglia, loro stanno sicuramente gioendo con me. La qualifica è stata bellissima, già ieri avevo detto che secondo me si poteva arrivare a 1’52”. Nel primo tentativo non mi è venuto tutto bene, invece nel secondo quando ho iniziato a spingere ho visto che mi ci avvicinavo. Questo è un tempo incredibile, non me lo aspettavo, sinceramente. Al terzo settore quando ho visto che ero quattro decimi sotto al mio tempo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Losail, 27 mar. – (Adnkronos) – “È il migliorpossibile peruna nuovacon il team ufficialee sicuramente per partire domani in gara”. Così Francescodopo la pole position conquistata nel Gp del Qatar, prima gara della stagione 2021 della MotoGp. “Sono felicissimo -aggiunge il 24enne piemontese-. Vorrei dare un grande abbraccio alla mia ragazza e alla mia famiglia, loro stanno sicuramente gioendo con me. La qualifica è stata bellissima, già ieri avevo detto che secondo me si poteva arrivare a 1’52”. Nel primo tentativo non mi è venuto tutto bene, invece nel secondo quando ho iniziato a spingere ho visto che mi ci avvicinavo. Questo è un tempo incredibile, non me lo aspettavo, sinceramente. Al terzo settore quando ho visto che ero quattro decimi sotto al mio tempo ...

