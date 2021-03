MotoGP, Valentino Rossi: “Il giro perfetto è difficile, ma sono contento. Bravo Bagnaia, te lo meriti” (Di sabato 27 marzo 2021) Francesco “Pecco” Bagnaia stampa una pole position stratosferica nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021 di MotoGP, ma non va assolutamente sottovalutato il quarto posto di Valentino Rossi. Il portacolori del team Yamaha Petronas ha saputo piazzare la zampata giusta proprio nell’ultimo tentativo della Q2, scendendo dal podio solamente all’ultimo istante, con Maverick Vinales che è stato in grado di sopravanzare per una manciata di millesimi quello che, fino a pochi mesi fa, era il suo vicino di box. Ad ogni modo Valentino Rossi, dopo alcune sessioni di prove libere non troppo entusiasmanti, ha saputo dare il proprio meglio al momento giusto, ovvero nelle qualifiche di oggi a Losail. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport lo confermano, partendo dal poleman: “Voglio fare grandi ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Francesco “Pecco”stampa una pole position stratosferica nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021 di, ma non va assolutamente sottovalutato il quarto posto di. Il portacolori del team Yamaha Petronas ha saputo piazzare la zampata giusta proprio nell’ultimo tentativo della Q2, scendendo dal podio solamente all’ultimo istante, con Maverick Vinales che è stato in grado di sopravanzare per una manciata di millesimi quello che, fino a pochi mesi fa, era il suo vicino di box. Ad ogni modo, dopo alcune sessioni di prove libere non troppo entusiasmanti, ha saputo dare il proprio meglio al momento giusto, ovvero nelle qualifiche di oggi a Losail. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport lo confermano, partendo dal poleman: “Voglio fare grandi ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi 4° in griglia al GP del Qatar: 'Importante per la gara. Bagnaia da paura' #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Qatar. Bagnaia in pole, arriva l'abbraccio di Valentino Rossi. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Il Covid mi ha fatto sentire solo. Ora vorrei un figlio' #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | GP Qatar Qualifiche: @ValeYellow46 , 'Peccato per la prima fila' - - motograndprixit : #MotoGP | GP Qatar Qualifiche: @ValeYellow46 , 'Peccato per la prima fila' - -