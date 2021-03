MotoGP, risultato FP4 GP Qatar 2021: Vinales e Quartararo ottimi nel passo, Zarco risponde con la Ducati, indietro Valentino Rossi (Di sabato 27 marzo 2021) La Yamaha è pronta a sfidare la Ducati a Losail e tutti, a quanto pare, hanno scelto la doppia gomma soft in vista di domani. Questi sono i due responsi più importanti emersi dalla quarta sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Nella sessione tipicamente dedicata alle simulazioni di passo gara, il miglior tempo lo ha fissato Maverick Vinales (Yamaha) in 1:54.106 con 218 millesimi su un ottimo Johann Zarco (Ducati Pramac) in 1:54.324 mentre al terzo posto si classifica l’altro yamahista ufficiale, Fabio Quartararo in 1:54.483 a 377 millesimi. Quarta posizione per il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM) in risalita in 1:54.487 a 381 millesimi, quinta per lo spagnolo Aleix ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) La Yamaha è pronta a sfidare laa Losail e tutti, a quanto pare, hanno scelto la doppia gomma soft in vista di domani. Questi sono i due responsi più importanti emersi dalla quarta sessione di prove libere del Gran Premio del, primo appuntamento del Mondiale. Nella sessione tipicamente dedicata alle simulazioni digara, il miglior tempo lo ha fissato Maverick(Yamaha) in 1:54.106 con 218 millesimi su un ottimo JohannPramac) in 1:54.324 mentre al terzo posto si classifica l’altro yamahista ufficiale, Fabioin 1:54.483 a 377 millesimi. Quarta posizione per il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM) in risalita in 1:54.487 a 381 millesimi, quinta per lo spagnolo Aleix ...

