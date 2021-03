MotoGp Qatar 2021: Bagnaia e Rossi protagonisti per la gara. Duello Yamaha - Ducati (Di sabato 27 marzo 2021) Losail , 27 marzo 2021 " E' di 'Pecco' Bagnaia la prima pole position dell'anno. L'alfiere della Ducati partirà dalla prima piazzola in quella che sarà una gara del Qatar palpitante con un Duello ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Losail , 27 marzo" E' di 'Pecco'la prima pole position dell'anno. L'alfiere dellapartirà dalla prima piazzola in quella che sarà unadelpalpitante con un...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - Adnkronos : #MotoGp Qatar, Bagnaia in pole e Rossi quarto - SkySportMotoGP : ? La caduta di @jackmilleraus durante le #FP3 in Qatar ?? L'australiano comanda comunque la classifica combinata dop… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi 4° in griglia al GP del Qatar: 'Importante per la gara. Bagnaia da paura' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: MotoGp Qatar, prima pole a Bagnaia davanti a Quartararo e Viñales. Rossi quarto -