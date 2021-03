MotoGP, GP Qatar 2021. Valentino Rossi: “Felice per me e per Bagnaia” (Di sabato 27 marzo 2021) “Mi voglio congratulare con ‘Pecco’, che ha guidato da paura. Se lo merita. E sono contento anche per il mio tempo: avevo un bel grip e riuscivo a guidare bene. Ho fatto qualche errore, altrimenti sarei potuto essere in prima fila. Ci sta, partire quarto è comunque importante per la gara”. Così Valentino Rossi a Sky Sport dopo il quarto posto nelle qualifiche di MotoGP sul circuito di Losail (Qatar), che ha visto il suo allievo Francesco Bagnaia conquistare la pole position. LA GRIGLIA DI PARTENZA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) “Mi voglio congratulare con ‘Pecco’, che ha guidato da paura. Se lo merita. E sono contento anche per il mio tempo: avevo un bel grip e riuscivo a guidare bene. Ho fatto qualche errore, altrimenti sarei potuto essere in prima fila. Ci sta, partire quarto è comunque importante per la gara”. Cosìa Sky Sport dopo il quarto posto nelle qualifiche disul circuito di Losail (), che ha visto il suo allievo Francescoconquistare la pole position. LA GRIGLIA DI PARTENZA SportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : Valentino Rossi dopo le prove libere in Qatar: 'Team Ducati fortissimo, è una bella bega' #QatarGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Miller Doohan style: l'imitazione dopo le Libere 2 del Qatar ?? @motogp #QatarGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - granata70 : RT @Adnkronos: #MotoGp Qatar, Bagnaia in pole e Rossi quarto - sportface2016 : #MotoGP Le parole di #Vinales dopo le qualifiche del #QatarGP -