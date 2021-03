MotoGP, GP Qatar 2021: fulmine Ducati! A che velocità vanno Bagnaia e Miller? Dominio incontrastato (Di sabato 27 marzo 2021) Johann Zarco ha fatto registrare la velocità massima nei primi due giorni del GP del Qatar 2021, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il francese, in sella alla Ducati Pramac, si è spinto fino a 362,4 km/h durante le prove libere 4, ovvero la sessione che ha preceduto le qualifiche. Durante il time-attack, quello che ha definito la griglia di partenza, è stato invece il britannico Jack Miller a primeggiare nel fondamentale con un top speed di 357,6 km/h sulla Ducati ufficiale. Raggiungere quel picco sul rettilineo, però, non gli è servito per conquistare la pole position. A scattare davanti a tutti sarà Francesco Bagnaia, anch’egli con la Ducati ufficiale e terzo per velocità durante il Q2: 355,2 km/h per il piemontese, preceduto anche da Johann Zarco (356,4 km/h). Va ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Johann Zarco ha fatto registrare lamassima nei primi due giorni del GP del, prima tappa del Mondiale. Il francese, in sella alla Ducati Pramac, si è spinto fino a 362,4 km/h durante le prove libere 4, ovvero la sessione che ha preceduto le qualifiche. Durante il time-attack, quello che ha definito la griglia di partenza, è stato invece il britannico Jacka primeggiare nel fondamentale con un top speed di 357,6 km/h sulla Ducati ufficiale. Raggiungere quel picco sul rettilineo, però, non gli è servito per conquistare la pole position. A scattare davanti a tutti sarà Francesco, anch’egli con la Ducati ufficiale e terzo perdurante il Q2: 355,2 km/h per il piemontese, preceduto anche da Johann Zarco (356,4 km/h). Va ...

