MotoGP, Francesco Bagnaia mette il primo tassello. Per la gara Vinales e Quartararo spaventano (Di sabato 27 marzo 2021) 1:52.772. Fa quasi impressione leggerlo. Per cui lo scriviamo una seconda volta. 1:52.772. Questo è il tempo, stratosferico, messo a segno da Francesco “Pecco” Bagnaia nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021 di MotoGP. Prima gara con il team Ducati ufficiale, e subito partenza al palo per il torinese. Un risultato sensazionale per il nostro alfiere che, spesso ha messo messo in mostra sprazzi di qualità, ma oggi ha davvero scritto una nuova pagina della sua giovanissima carriera nella classe regina. Condurre una gara (come accaduto a Misano), chiudere in vetta una sessione di prove libere, mettere in mostra uno stile di guida efficace, sono solamente traguardi parziali. Una pole position è qualcosa di superiore. Soprattutto se ottenuta su un tracciato probante come Losail, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) 1:52.772. Fa quasi impressione leggerlo. Per cui lo scriviamo una seconda volta. 1:52.772. Questo è il tempo, stratosferico, messo a segno da“Pecco”nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021 di. Primacon il team Ducati ufficiale, e subito partenza al palo per il torinese. Un risultato sensazionale per il nostro alfiere che, spesso ha messo messo in mostra sprazzi di qualità, ma oggi ha davvero scritto una nuova pagina della sua giovanissima carriera nella classe regina. Condurre una(come accaduto a Misano), chiudere in vetta una sessione di prove libere,re in mostra uno stile di guida efficace, sono solamente traguardi parziali. Una pole position è qualcosa di superiore. Soprattutto se ottenuta su un tracciato probante come Losail, ...

