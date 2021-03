MotoGP | Francesco Bagnaia | “Lotterò per la vittoria | con Yamaha sarà equilibrata”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) Un fulmine rosso a Losail.“Pecco”si regala la prima pole-position ine lo fa nel primo round del Mondiale 2021. Sulla pista di Losail il centauro italiano abbatte la barriera dell’1’53” e con il suo fantascientifico 1’52?772 ha stabilito il nuovo primato della pista, migliorando il precedente dello spagnolo Marc Marquez (1’53?380). “Sono felicissimo, vorrei dare un grande abbraccio alla mia ragazza e alla mia famiglia. E’ stata una bellissima qualifica. Già ieri avevo detto che poi sarebbe potuti arrivare sull’1:52. Ho visto che piano piano ci stavo arrivando, non me l’aspettavo, è un tempo incredibile. E’ il miglior modo per iniziare la nuova avventura con il team“, le parole a caldo ai microfoni di Sky Sport. Perè l’ottava pole nel Motomondiale e per la seconda volta ha ottenuto la ...