MotoGp. Bagnaia lampo rosso a Losail, per lui prima pole nella categoria (Di sabato 27 marzo 2021) La Ducati del torinese mette in riga le Yamaha di Quartararo, Vinales e Rossi. Solo decimo l'iridato Joan Mir Leggi su rainews (Di sabato 27 marzo 2021) La Ducati del torinese mette in riga le Yamaha di Quartararo, Vinales e Rossi. Solo decimo l'iridato Joan Mir

TeoBellan : Pole position da record per Bagnaia nelle Qualifiche #MotoGP in Qatar. Bravissimo Pecco! #QatarGP #Ducati - infoitsport : MotoGp Qatar: prima pole a Bagnaia, Rossi quarto - infoitsport : MotoGp, Gp Qatar: prima pole a Bagnaia, Rossi quarto - JGonzalezGP : Primera pole de MotoGP 2021 para Bagnaia - granata70 : RT @Adnkronos: #MotoGp Qatar, Bagnaia in pole e Rossi quarto -