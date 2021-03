Mostre | al Mann viaggio nel tempo alla scoperta dei “gladiatori”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 27 marzo 2021) Mercoledì 31 marzo alle 11 sarà presentata, con un evento online, la mostra “”, visibile driapertura al Museo archeologico nazionale di Napoli fino al 6 gennaio 2022. Cuore dell’allestimento sono centosessanta reperti suddivisi in sei sezioni. Parte integrante dell’itinerario è anche la “settima sezione” tecnologica, intitolata “mania”, uno strumento didattico e divulgativo per rendere accessibili a tutti, adulti e ragazzi, i diversi temi della mostra. La prima tappa dell’allestimento è stata presentata all’Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig ed è nata dvolontà di narrare la fortuna degli antichi spettacoli in tutte le aree dell’Impero Romano. L’esposizione alsi arricchisce del focus sugli anfiteatri campani e del taglio interattivo di ...