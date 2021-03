Morti nel Napoletano, vittima rapina indagato per omicidio volontario (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ indagato per omicidio volontario il 26enne Giuseppe Greco, che con la sua Smart ha inseguito e speronato lo scooter con a bordo due uomini che lo avevano appena rapinato del rolex, facendoli rovinare sull’asfalto e uccidendoli. L’episodio è avvenuto ieri sera tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. A perdere la vita sono stati i pregiudicati di Sant’Antimo Ciro Chirollo, di 30 anni, e Domenico Romano, di 40. Greco, che ieri sera dopo aver speronato lo scooter ed esser finito con la Smart contro un muro, è fuggito per poi presentarsi alla caserma dei carabinieri, è stato sentito tutta la notte dal sostituto della Procura di Napoli Nord Paolo Martinelli; l’interrogatorio fiume si è protratto fino alle 9.30 si stamani, quindi Martinelli, dopo aver sentito il Procuratore ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈperil 26enne Giuseppe Greco, che con la sua Smart ha inseguito e speronato lo scooter con a bordo due uomini che lo avevano appenato del rolex, facendoli rovinare sull’asfalto e uccidendoli. L’episodio è avvenuto ieri sera tra Marano e Villaricca, nel. A perdere la vita sono stati i pregiudicati di Sant’Antimo Ciro Chirollo, di 30 anni, e Domenico Romano, di 40. Greco, che ieri sera dopo aver speronato lo scooter ed esser finito con la Smart contro un muro, è fuggito per poi presentarsi alla caserma dei carabinieri, è stato sentito tutta la notte dal sostituto della Procura di Napoli Nord Paolo Martinelli; l’interrogatorio fiume si è protratto fino alle 9.30 si stamani, quindi Martinelli, dopo aver sentito il Procuratore ...

Advertising

matteorenzi : Ho condannato l'omicidio #Khashoggi già nel 2018, quando non ne parlava nessuno. Adesso attaccarmi sull'Arabia è di… - repubblica : ?? Istat: nel 2020 minimo storico di nascite dall'unita' d'Italia, mai cosi' tanti morti dal dopoguerra. Calo di 384… - SeaWatchItaly : Nella notte tra mercoledì e giovedì un ennesimo naufragio nel Mediterraneo, 10 miglia a nord di Zuwara. Decine i… - fabpergio : RT @Freedoom1904: Notate qualche somiglianza? Ebbene sì, gli INFAMI hanno fatto passare per morti di Bergamo i morti per naufragio a Lamped… - marcochiarab81 : @MartiLove85 @HuffPostItalia spera che un uomo dalle scelte sbagliate non faccia mai male a quella piccolina che ha… -