Monza, Galliani rivive il dramma: “Ho temuto di morire per il Covid” (Di sabato 27 marzo 2021) Per l'ad del Monza Adriano Galliani momento difficile per il Covid e poi il ritorno alla vita come lo stesso ha affermato al Corriere della Sera dopo essere tornato negativo: "Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva, i dieci giorni più brutti della mia vita. Ho temuto di morire . Per il calcio e per il mio lavoro ho girato il mondo e ho avuto la migliore sorte di andare negli alberghi di lusso. Eppure una volta entrato in un reparto normale mi sono subito detto: “Non c’è Four Season che tenga". Poi un pensiero su Berlusconi: "Silvio è la mia famiglia, mi scriveva continuamente e mostrava affetto. Era preoccupato per me".caption id="attachment 1062119" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Per l'ad delAdrianomomento difficile per ile poi il ritorno alla vita come lo stesso ha affermato al Corriere della Sera dopo essere tornato negativo: "Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva, i dieci giorni più brutti della mia vita. Hodi. Per il calcio e per il mio lavoro ho girato il mondo e ho avuto la migliore sorte di andare negli alberghi di lusso. Eppure una volta entrato in un reparto normale mi sono subito detto: “Non c’è Four Season che tenga". Poi un pensiero su Berlusconi: "Silvio è la mia famiglia, mi scriveva continuamente e mostrava affetto. Era preoccupato per me".caption id="attachment 1062119" ...

