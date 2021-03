Mondiali pattinaggio figura: la tripletta di Chen, Hanyu battuto. Rizzo 11°, Grassl 12° (Di sabato 27 marzo 2021) Milano 2018, Minsk 2019 e Stoccolma 2021: Nathan Chen, dopo l'annullamento per pandemia di Montreal 2020, in Svezia vince a 21 anni il terzo titolo mondiale consecutivo e si conferma quale assoluto ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 marzo 2021) Milano 2018, Minsk 2019 e Stoccolma 2021: Nathan, dopo l'annullamento per pandemia di Montreal 2020, in Svezia vince a 21 anni il terzo titolo mondiale consecutivo e si conferma quale assoluto ...

Eurosport_IT : 'Che magia, non hanno sbagliato praticamente niente' ??? Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii conquistano la sh… - Gazzetta_it : #Mondiali #pattinaggio #figura: la tripletta di #Chen, #Hanyu battuto, #Rizzo 11°, #Grassl 12° - Valter41271244 : RT @rusembitaly: Mondiali di pattinaggio di figura a Stoccolma: ?? Ci congratuliamo con le nostre ragazze per le medaglie nella gara del s… - orbitingnamjoon : ho creato un mostro mio papà si è visto TUTTE le gare di pattinaggio di figura dei mondiali, ma del tipo che se le… - closuretays : passando la giornata a recuperare i mondiali di pattinaggio su ghiaccio e non mi pento di nulla -