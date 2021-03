Mondiali pattinaggio figura | la danza di Guignard - Fabbri vale il sesto posto

Advertising

rusembitaly : Mondiali di pattinaggio di figura a Stoccolma: ?? Ci congratuliamo con le nostre ragazze per le medaglie nella gar… - Eurosport_IT : 'Che magia, non hanno sbagliato praticamente niente' ??? Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii conquistano la sh… - RaiSport : ? #Mondialidipattinaggio: #Guignard-#Fabbri sesti nella danza Per la coppia è il miglior piazzamento in carriera i… - cloudy_yoongi_ : @itboysani sarà una cagata ma i mondiali di pattinaggio mi hanno parecchio demoralizzata - Gazzetta_it : Mondiali pattinaggio #figura: la danza di #GuignardFabbri vale il sesto posto @abuongi -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali pattinaggio

Risultati importanti e ottime notizie relativamente ai pass olimpici per i Giochi di Pechino 2022. Si chiudono in maniera positiva per ildi figura azzurro idi scena a Stoccolma. Nell'ultima giornata di gare sul ghiaccio svedese dell'Ericsson Globe Arena arriva il miglior piazzamento in carriera in una rassegna ...Ai successividi Montpellier, invece, i posti nella danza saranno comunque due.Charlene e Marco, a Stoccolma, nella gara vinta dai russi Sinitsina-Katsalapov, centrano il miglior risultato azzurro della rassegna. Per l’Italia cinque pass garantiti per i Giochi di Pechino 2022 ...Si chiudono in maniera estremamente positiva per l’Italia del pattinaggio di figura i Mondiali di scena a Stoccolma. Nell’ultima giornata di gare sul ghiaccio svedese dell’Ericsson Globe Arena arriva ...