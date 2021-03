Moglie di dirigente dell’Azienda sanitaria del Trentino vaccinata a gennaio con le dosi destinate agli anziani Il marito si dimette

(Di sabato 27 marzo 2021) Dapprima aveva assunto le sembianze di un mistero, ai verticidel. Perché ildottor Enrico Nava si era dimesso senza nessuna motivazione ufficiale, salva generiche “ragioni personali”. I vertici della strutturane avevano preso semplicemente atto, non accennando nemmeno i ringraziamenti di prammatica. La notizia era stata data dal direttore generale dell’Apss, Pier Paolo Benetollo. Ma dietro quella semplice presa d’atto c’era dell’altro e la questione personale in realtà era anche pubblica. La conferma nell’incarico di Nava da responsabile del Servizio dell’Integrazione socioera del dicembre scorso e nulla faceva presagire un suo addio dal ruolo (ma non dal posto di lavoro). Comesedeva anche nel ...

stormi1904 : RT @MCampadelli: Moglie di dirigente pubblico e giudice, vaccinata il 5 gennaio. Nessuna meraviglia. Fate distribuire i vaccini ai privati,… - ngiocoli : RT @MCampadelli: Moglie di dirigente pubblico e giudice, vaccinata il 5 gennaio. Nessuna meraviglia. Fate distribuire i vaccini ai privati,… - smilypapiking : RT @MCampadelli: Moglie di dirigente pubblico e giudice, vaccinata il 5 gennaio. Nessuna meraviglia. Fate distribuire i vaccini ai privati,… - 10trillionBTC : @RobertoBurioni i furbetti del vaccino. Aperta inchiesta. - alto_adige : Il dirigente dell'Azienda sanitaria trentina che si è dimesso dopo il vaccino anti-Covid alla moglie: 'Ho fatto il… -

