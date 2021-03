Ministero istruzione revocherà incarico a Pasquale Vespa. Azzolina “sui social un cyber-bullo contro di me” (Di sabato 27 marzo 2021) Il ministro dell'istruzione Professor Patrizio Bianchi, pur riconoscendo l'autonomia dei Sottosegretari nella nomina del loro staff, alla luce di quanto emerso da notizie di stampa, ha chiesto al Sottosegretario Rossano Sasso di valutare attentamente e rapidamente l'opportunità della nomina del Professor Pasquale Vespa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) Il ministro dell'Professor Patrizio Bianchi, pur riconoscendo l'autonomia dei Sottosegretari nella nomina del loro staff, alla luce di quanto emerso da notizie di stampa, ha chiesto al Sottosegretario Rossano Sasso di valutare attentamente e rapidamente l'opportunità della nomina del Professor. L'articolo .

virginiaraggi : Solidarietà a @AzzolinaLucia. È vergognoso che una persona che le ha rivolto ripetute minacce e insulti sessisti e… - fattoquotidiano : “Il docente a processo per minacce contro di me è stato assunto dalla Lega al ministero dell’Istruzione”, Sul Fatto… - stanzaselvaggia : Dunque il professore che insulta la Meloni viene sospeso e non gli pagano lo stipendio per tre mesi, quello che ins… - TeoloMassimo : RT @repubblica: ?? Scuola, il ministero dell'Istruzione revochera' l'incarico a Pasquale Vespa, accusato di essere lo stalker di Azzolina ht… - NNever70 : RT @tempoweb: Lo stalker dell'ex ministra #Azzolina assunto all'Istruzione @lefrasidiosho per il #iltempodioshø -