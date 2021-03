Milano | Sala visita volontari Brigata Sanitaria e fa tampone

(Di sabato 27 marzo 2021), 27 mar. (Adnkronos) –del sindaco di, Giuseppe, daidella, dove si sottopone anche lui a unper rilevare il Covid19. “È sempre bene vedere con i propri occhi e non solo leggere ciò che media e social affermano. Oggi ho verificato il lavoro della. Un gruppo di operatori sanitariche da qualche mese fa tamponi a chi non se lo può permettere in modo gratuito. Chi vuole dona qualcosa e può lasciare unsospeso”, scrive il sindaco su Facebook. Stamattina, isono all’opera davanti al Carcere Minorile Beccaria. “Per i curiosi: sono negativo al test”, aggiunge ...

Lo scrive su Facebook il sindaco diBeppe, pubblicando una foto del tampone eseguito sabato mattina. "Chi vuole dona qualcosa e può lasciare un 'tampone sospeso' - prosegue- . ...... in pieno centro a. Per l'azione di protesta contro la chiusura delle istituzioni culturali ... come scritto nel programma didel'47. Per noi è un simbolo'.Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Visita del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dai volontari della Brigata sanitaria, dove si sottopone anche lui a un ...Artisti in piazza per chiedere la riapertura. Il settore ha perso 583 milioni di euro col Covid e il 76,7% degli incassi. Tante le iniziative in streaming per ...