Milano: Sala al Trivulzio, ‘qui tanti che lavorano con dignità e passione’ (Di sabato 27 marzo 2021) Milano, 27 mar (Adnkronos) – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, visita il Pio Albergo Trivulzio e difende, dopo le inchieste sulle morti per Covid dello scorso anno, il personale che lavora nell’istituto di cura “con dignità e passione”. “La nostra ‘Baggina’ è una storica struttura di accoglienza milanese, fondata nel 1771. Nemmeno io – sottolinea – dimentico ciò che è accaduto l’anno scorso, tanti anziani non ci sono più e Milano si stringe a fianco di tutte le famiglie colpite da quel lutto. Ma qui ci sono tante brave persone che lavorano con dignità e passione. Si assistono gli anziani, ci si prende cura di dei malati terminali, si vaccina”. Quello che il sindaco ci tiene a sottolineare nel post è che “se ognuno di voi parlasse ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021), 27 mar (Adnkronos) – Il sindaco di, Giuseppe, visita il Pio Albergoe difende, dopo le inchieste sulle morti per Covid dello scorso anno, il personale che lavora nell’istituto di cura “cone passione”. “La nostra ‘Baggina’ è una storica struttura di accoglienza milanese, fondata nel 1771. Nemmeno io – sottolinea – dimentico ciò che è accaduto l’anno scorso,anziani non ci sono più esi stringe a fianco di tutte le famiglie colpite da quel lutto. Ma qui ci sono tante brave persone checone passione. Si assistono gli anziani, ci si prende cura di dei malati terminali, si vaccina”. Quello che il sindaco ci tiene a sottolineare nel post è che “se ognuno di voi parlasse ...

Advertising

Gazzetta_it : Intervista esclusiva Polemica #Sala-#Inter sul nuovo #SanSiro: parla il sindaco di #Milano - ElenaLorenzini9 : RT @francescagraz1: I moderati a Beppe Sala:' “No ai Cinque Stelle in coalizione” - erika_prenner : RT @BimbiMeb: Molto,MOLTO bene #Sala #Milano - mimmomaiello : RT @francescagraz1: I moderati a Beppe Sala:' “No ai Cinque Stelle in coalizione” - anto4261 : RT @francescagraz1: I moderati a Beppe Sala:' “No ai Cinque Stelle in coalizione” -