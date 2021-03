Milano, i lavoratori dello spettacolo occupano il Piccolo Teatro: “Chiediamo ripartenza ma anche un cambiamento profondo del settore” (Di sabato 27 marzo 2021) “La cultura è il mezzo per ricostruire”. Lo dicono le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello spettacolo insieme agli studenti che questa mattina hanno occupato il Piccolo Teatro Grassi nel centro di Milano. Un’azione simbolica che avviene nella giornata Mondiale del Teatro per “riportare il Lavoro delle attività culturali come urgenza sociale, perché sia prioritaria per il Governo”. Tra gli occupanti ci sono macchinisti di scena, elettricisti, sarte che da un anno sono fermi. “Noi Chiediamo una ripartenza effettiva – raccontano i lavoratori – ma anche un cambiamento profondo del settore che si basava su cardini non sani da un punto di vista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) “La cultura è il mezzo per ricostruire”. Lo dicono le lavoratrici e idel mondoinsieme agli studenti che questa mattina hanno occupato ilGrassi nel centro di. Un’azione simbolica che avviene nella giornata Mondiale delper “riportare il Lavoro delle attività culturali come urgenza sociale, perché sia prioritaria per il Governo”. Tra gli occupanti ci sono macchinisti di scena, elettricisti, sarte che da un anno sono fermi. “Noiunaeffettiva – raccontano i– maundelche si basava su cardini non sani da un punto di vista ...

Advertising

welikeduel : Lo sciopero dei lavoratori Amazon a Milano. Immagini di Matteo Macor #propagandabergamo #propagandalive - Tg3web : A Milano, stamattina, in occasione della Giornata mondiale del Teatro, è stato occupato il Piccolo di Milano. Una d… - Agenzia_Ansa : Una cinquantina di persone, tra lavoratori dello spettacolo e studenti ha occupato il cortile del Piccolo a Milano… - PaoloPozzani : RT @Tg3web: A Milano, stamattina, in occasione della Giornata mondiale del Teatro, è stato occupato il Piccolo di Milano. Una delle protest… - pelizza_simone : RT @Tg3web: A Milano, stamattina, in occasione della Giornata mondiale del Teatro, è stato occupato il Piccolo di Milano. Una delle protest… -