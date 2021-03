Milan, Tonali ha lasciato il ritiro dell’Under 21: lunedì si allenerà a Milanello (Di sabato 27 marzo 2021) Complice la squalifica di tre giornate rimediata in Under 21, Sandro Tonali ha lasciato il ritiro in Slovenia per fare rientro a Milanello Complice la squalifica di tre giornate rimediata in Under 21, Sandro Tonali ha lasciato il ritiro in Slovenia per fare rientro a Milanello. Il centrocampista da lunedì sarà agli ordini del tecnico Stefano Pioli alla ripresa degli allenamento per la gara contro la Sampdoria del 3 aprile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Complice la squalifica di tre giornate rimediata in Under 21, Sandrohailin Slovenia per fare rientro aello Complice la squalifica di tre giornate rimediata in Under 21, Sandrohailin Slovenia per fare rientro aello. Il centrocampista dasarà agli ordini del tecnico Stefano Pioli alla ripresa degli allenamento per la gara contro la Sampdoria del 3 aprile. Leggi su Calcionews24.com

