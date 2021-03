Milan, Pellissier: “Ibrahimovic vuole dimostrare che non conta l’età” (Di sabato 27 marzo 2021) Pellissier ha parlato di Ibrahimovic, attaccante del Milan, che continua a stupire a quasi quarant'anni di età. Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 marzo 2021)ha parlato di, attaccante del, che continua a stupire a quasi quarant'anni di età.

Advertising

zazoomblog : Milan Pellissier: “Ibrahimovic vuole dimostrare che non conta l’età” - #Milan #Pellissier: #“Ibrahimovic - notizie_milan : Pellissier: “Per Ibrahimovic l’età non conta” - sportli26181512 : Pellissier: 'La forza di Ibra non è solo in campo, ma quello che trasmette ai giovani': Sergio Pellissier, interven… -