Milan, Pellissier esalta Ibrahimovic: “Ecco il suo punto di forza” | News (Di sabato 27 marzo 2021) Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 marzo 2021) Sergio, ex attaccante del Chievo Verona, ha parlato di Zlatan, attaccante del

Advertising

notizie_milan : Pellissier: “Per Ibrahimovic l’età non conta” - sportli26181512 : Pellissier: 'La forza di Ibra non è solo in campo, ma quello che trasmette ai giovani': Sergio Pellissier, interven… -