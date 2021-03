Michelle Hunziker e Gerry Scotti | polemica a Verissimo | “Non mi vogliono!” – VIDEO

(Di sabato 27 marzo 2021)ospite diinsieme alla collega e amica di una vita. I due fanno coppia fissa da anni dietro al bancone di Striscia la Notizia Oggi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

MariMario1 : RT @tempoweb: #Verissimo, Gerry #Scotti si sfoga sul #Covid: 'Situazione imbarazzante, senza pubblico niente normalità' #televisione #coron… - tempoweb : #Verissimo, Gerry #Scotti si sfoga sul #Covid: 'Situazione imbarazzante, senza pubblico niente normalità'… - mustbeuoy : Michelle Hunziker patrimonio della televisione italiana #Verissimo - GretaSmara : Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono una delle coppie televisive più belle di sempre #verissimo - scemochileggeah : RT @lattuga99: Ma un bello show in prima serata con Gerry Scotti e Michelle Hunziker? Magari al posto di qualche replica o dei soliti film… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

cosmopolitan.com

Gerry Scotti è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin insieme a. La confessione del conduttore ha spiazzato tutti La coppia di conduttori ed amici è stata presente a Verissimo nella puntata di oggi sabato 27 marzo. In occasione della ...Gerry Scotti ea raccontano la loro amicizia e il ritorno sul bancone di Striscia la Notizia nei prossimi giorni. L'ingresso in studio avviene con una carrozzina e il conduttore spiega di essere un ...Le figlie di Michelle Hunziker sono bellissime, (quasi) tutte bionde e, proprio come la mamma, hanno tanta energia da vendere!Covid, a Padova nate due bimbe con gli anticorpi: le mamme erano state vaccinate durante la gravidan Tgcom24. Influenza stagionale: 2,16 mln casi sindromi influenzali, un anno fa ...