Miami: Musetti e Sonego ai sedicesimi di finale, ok Tsitsipas (Di sabato 27 marzo 2021) Musetti e Sonego avanzano ai sedicesimi di finale del Masters di Miami. Vince anche Tsitsipas, in serata Fognini e Rublev Continua il buon momento degli italiani impegnati a Miami. Dopo Sinner, che domani affronterà Chacanov, passano ai sedicesimi di finale anche Musetti e Sonego. Il toscano ha battuto in due set Benoit Paire con un doppio 6-3, subendo solo un break ad inizio partita. Musetti è rimasto lucido fino alla fine, ribaltando il risultato senza farsi distrarre dagli atteggiamenti del francese, che come suo solito ha giocato in modo svogliato. Nel prossimo turno incontrerà uno tra Cilic e Garin. Vittoria in due set anche per Lorenzo Sonego, che batte ...

