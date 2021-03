Mezzo milione di vaccini Sputnik donati dai russi | la proposta che potrebbe salvare la Sardegna

Advertising

matteorenzi : Sui #vaccini con Figliuolo si è finalmente fatto un passo avanti, ma ancora non basta: dobbiamo arrivare a mezzo mi… - RegioneER : #sanitaER #COVID19 In tre mesi oltre mezzo milione di tamponi rapidi in FARMACIA con la campagna di SCREENING della… - meb : “Vaccinare più persone possibile, nel più breve tempo possibile. Obiettivo mezzo milione di dosi al giorno.” Bene P… - Dieguista__ : rt perchè siamo a poco più di mezzo milione #senbenimdünyamsin - EdSer07121153 : RT @hankervar_: siamo quasi a mezzo milione suu #senbenimdünyamsin -

'Fra i dipendenti in attesa di contratto 1e 300 mila appartengono alla scuola ', ha ... 'Si parla di 1 miliardo ein più, quindi di aumenti in media di 110 euro lordi , a cui aggiungere ...Il presidente del Consiglio regionale: "Vaccino in fase di autorizzazione. Sì all'iniziativa ma tenendo ferme le indicazioni ministeriali" Di: Redazione Sardegna Live Cinquecentomila vaccini Sputnik ...Prosegue a ritmi serrati la somministrazione di vaccini in Puglia: sono 554.558 le dosi di vaccino anticovid già inoculate in Puglia, su 681.305 dosi consegnate, pari all'81 per ...Dopo Pasqua 6 alunni su 10 rientreranno nelle loro classi, pari a 5,3 milioni, quasi 4 milioni in più rispetto alle ultime settimane. Il ritorno a scuola in presenza come priorità del momento, messa i ...