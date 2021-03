Meteo Roma: previsioni di domenica 28 marzo, continua il bel tempo (Di sabato 27 marzo 2021) I metereologi prevedevano per questo weekend un cielo sereno e temperature gradevoli sulla Capitale. Tali previsioni si sono dimostrate corrette e infatti la giornata di oggi, sabato 27 marzo, è caratterizzato da un clima primaverile nonostante le nuvole che coprono un po’ il cielo. Le previsioni Meteo di Roma per la giornata di domani, domenica 28 marzo, mostrano una giornata più soleggiata. Le temperature tenderano a crescere ancora fino a raggiungere i 18°C. previsioni Meteo di domenica 28 marzo a Roma Le previsioni Meteo di Roma per la giornata di domenica 28 marzo 2021, mostrano una ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 27 marzo 2021) I metereologi prevedevano per questo weekend un cielo sereno e temperature gradevoli sulla Capitale. Talisi sono dimostrate corrette e infatti la giornata di oggi, sabato 27, è caratterizzato da un clima primaverile nonostante le nuvole che coprono un po’ il cielo. Lediper la giornata di domani,28, mostrano una giornata più soleggiata. Le temperature tenderano a crescere ancora fino a raggiungere i 18°C.di28Lediper la giornata di282021, mostrano una ...

