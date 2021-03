METEO Italia. Arriva l’anticiclone africano, ma grandi novità verso Pasqua (Di sabato 27 marzo 2021) METEO SINO AL 2 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Prevale l’anticiclone sull’Italia in questo weekend delle Palme, pur con l’insidia dettata dal transito della coda di un fronte atlantico, legato alla profonda depressione con perno fra Islanda e Regno Unito. L’azione ciclonica sta erodendo l’anticiclone lungo il perimetro settentrionale, con ripercussioni però piuttosto modeste per l’Italia. Il deterioramento delle condizioni METEO si apprezza al Nord e in piccola misura sulle regioni centrali con qualche debole pioggia in transito. A seguito di questa piccola defaillance, la struttura anticiclonica ritroverà linfa vitale, rinforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale a partire da inizio settimana. Evoluzione METEO ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 27 marzo 2021)SINO AL 2 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Prevalesull’in questo weekend delle Palme, pur con l’insidia dettata dal transito della coda di un fronte atlantico, legato alla profonda depressione con perno fra Islanda e Regno Unito. L’azione ciclonica sta erodendolungo il perimetro settentrionale, con ripercussioni però piuttosto modeste per l’. Il deterioramento delle condizionisi apprezza al Nord e in piccola misura sulle regioni centrali con qualche debole pioggia in transito. A seguito di questa piccola defaillance, la struttura anticiclonica ritroverà linfa vitale, rinforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale a partire da inizio settimana. Evoluzione...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - paolociraci : Inizio #OraLegale 2021, domenica 28 marzo, alle ore 2:00 in punto... Durata 217 giorni fino a domenica 31 ottobre,… - wwwmeteoit : Gli orologi di tutta Italia (e non solo) andranno spostati in avanti, e per questo dormiremo un'ora in meno - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - #WEEKEND con molte NUBI, ma pochi fenomeni, per il passaggio di una debole perturbazione -