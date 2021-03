Meteo Italia al 10 aprile, possibile irruzione fredda dall’Artico (Di sabato 27 marzo 2021) possibile EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione fiutano, da giorni, un profondo cambiamento delle condizioni Meteo climatiche in concomitanza delle festività pasquali. Inizialmente indicavano la via del peggioramento, un peggioramento che sarebbe scaturito da un poderoso affondo depressionario sull’Europa occidentale. Negli ultimi giorni hanno intrapreso un’altra via ed è una via per certi versi sorprendente: quella della freddo. Sorprendente per chi non considera i grandi scossoni atmosferici in atto, ricordiamoci che stiamo procedendo spediti verso la dissoluzione del Vortice Polare e conseguentemente verso quei profondi cambiamenti emisferici che segneranno il passaggio di consegne definitivo tra l’Inverno e la Primavera. Nel passaggio di testimone vanno messe in preventivo manovre pienamente invernali ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 27 marzo 2021)EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione fiutano, da giorni, un profondo cambiamento delle condizioniclimatiche in concomitanza delle festività pasquali. Inizialmente indicavano la via del peggioramento, un peggioramento che sarebbe scaturito da un poderoso affondo depressionario sull’Europa occidentale. Negli ultimi giorni hanno intrapreso un’altra via ed è una via per certi versi sorprendente: quella della freddo. Sorprendente per chi non considera i grandi scossoni atmosferici in atto, ricordiamoci che stiamo procedendo spediti verso la dissoluzione del Vortice Polare e conseguentemente verso quei profondi cambiamenti emisferici che segneranno il passaggio di consegne definitivo tra l’Inverno e la Primavera. Nel passaggio di testimone vanno messe in preventivo manovre pienamente invernali ...

