Messico, bambino di nove anni muore annegato mentre prova ad attraversare il Rio Grande per raggiungere gli Stati Uniti (Di sabato 27 marzo 2021) Tragedia al confine sud degli Stati Uniti, dove continua ad aggravarsi l’emergenza migranti dopo i nuovi flussi in arrivo dal Centro e Sud America. Un bambino messicano di 9 anni è morto mentre tentava di attraversare il Rio Grande per entrare in territorio americano. Lo hanno reso noto le autorità statunitensi. I soccorritori sono invece riusciti a rianimare e salvare una donna guatemalteca e il suo figlioletto di tre anni rinvenuti privi di sensi. Non è chiaro se tra quest’ultimi due e la vittima vi sia un legame di parentela. L’episodio è destinato a creare scalpore dato che alla frontiera tra Messico e Stati Uniti si registra un flusso di migranti bambini senza precedenti, un’emergenza che sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Tragedia al confine sud degli, dove continua ad aggravarsi l’emergenza migranti dopo i nuovi flussi in arrivo dal Centro e Sud America. Unmessicano di 9è mortotentava diil Rioper entrare in territorio americano. Lo hanno reso noto le autorità statunitensi. I soccorritori sono invece riusciti a rianimare e salvare una donna guatemalteca e il suo figlioletto di trerinvenuti privi di sensi. Non è chiaro se tra quest’ultimi due e la vittima vi sia un legame di parentela. L’episodio è destinato a creare scalpore dato che alla frontiera trasi registra un flusso di migranti bambini senza precedenti, un’emergenza che sta ...

