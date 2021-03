Mercedes EQS - Tutti i segreti del design alla vigilia della presentazione (Di domenica 28 marzo 2021) L'appuntamento con il debutto di uno dei modelli più strategici nell'intera storia della Mercedes è ormai dietro l'angolo: la EQS, ammiraglia elettrica che inaugura la nuova piattaforma modulare dedicata per i modelli a zero emissioni di fascia alta, verrà mostrata al mondo nelle prossime settimane. E la macchina della comunicazione, in piena attività, ha rilasciato nuovi dettagli sul suo conto, permettendoci di fare luce sul tema del design. Proporzioni nuove. Stilizzata a partire dal foglio bianco proprio in virtù del ricorso a una piattaforma sviluppata ad hoc, la EQS mostra già nelle proporzioni la sua radicale alterità rispetto alle elettriche derivate da altri modelli di grande serie (ultima in ordine di tempo la EQA, che è sostanzialmente la sorella a batteria della GLA e che ne condivide la ... Leggi su quattroruote (Di domenica 28 marzo 2021) L'appuntamento con il debutto di uno dei modelli più strategici nell'intera storiaè ormai dietro l'angolo: la EQS, ammiraglia elettrica che inaugura la nuova piattaforma modulare dedicata per i modelli a zero emissioni di fascia alta, verrà mostrata al mondo nelle prossime settimane. E la macchinacomunicazione, in piena attività, ha rilasciato nuovi dettagli sul suo conto, permettendoci di fare luce sul tema del. Proporzioni nuove. Stilizzata a partire dal foglio bianco proprio in virtù del ricorso a una piattaforma sviluppata ad hoc, la EQS mostra già nelle proporzioni la sua radicale alterità rispetto alle elettriche derivate da altri modelli di grande serie (ultima in ordine di tempo la EQA, che è sostanzialmente la sorella a batteriaGLA e che ne condivide la ...

