Meno di 2 mesi e già una baby star. E ruba subito la scena alla famosa mamma (Di sabato 27 marzo 2021) Ha voluto ringraziare i tanti fan di Instagram per gli auguri ricevuti in occasione del suo compleanno, ma il figlioletto ha finito per rubarle la scena. Perché nel post in cui si dice grata per i messaggi affettuosi, ha pubblicato due foto in cui si è rivelato vero protagonista il suo primogenito. “Grazie dell’affetto che mi avete dimostrato nel giorno del mio compleanno – ha scritto la principessa Eugenia di York nella didascalia – Ho ricevuto il regalo più bello che avrei mai potuto desiderare!!”. E così, dopo l’ultimo scatto per la festa della mamma che sui social aveva fatto faville, ecco baby August stretto in una tutina con il nome stampato a caratteri cubitali mentre si lascia coccolare concedendosi un sonnellino sulla spalla della mamma.



