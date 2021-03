Meghan Markle spaventata: in arrivo nuove verità (anche da Kate) (Di sabato 27 marzo 2021) Mentre la Royal Family prepara una risposta contro i Sussex, Meghan Markle sarebbe spaventata da un nuovo libro-verità che potrebbe metterla in difficoltà. Secondo quanto riportato dal Sun, il giornalista investigativo Tom Bower avrebbe firmato un contatto per realizzare una biografia non autorizzata sull’ex attrice di Suits. Bower non è un giornalista come gli altri, ma è conosciuto (e temuto) per la sua accuratezza, le numerose fonti e la capacità di scovare i segreti più nascosti dei personaggi famosi. In passato ha scritto anche la biografia del principe Carlo, svelando manie e capricci che hanno messo in imbarazzo il figlio della Regina, mostrandone un lato inedito. Per questo, come spiegano alcune fonti al Sun, Meghan Markle sarebbe molto ... Leggi su dilei (Di sabato 27 marzo 2021) Mentre la Royal Family prepara una risposta contro i Sussex,sarebbeda un nuovo libro-che potrebbe metterla in difficoltà. Secondo quanto riportato dal Sun, il giornalista investigativo Tom Bower avrebbe firmato un contatto per realizzare una biografia non autorizzata sull’ex attrice di Suits. Bower non è un giornalista come gli altri, ma è conosciuto (e temuto) per la sua accuratezza, le numerose fonti e la capacità di scovare i segreti più nascosti dei personaggi famosi. In passato ha scrittola biografia del principe Carlo, svelando manie e capricci che hanno messo in imbarazzo il figlio della Regina, mostrandone un lato inedito. Per questo, come spiegano alcune fonti al Sun,sarebbe molto ...

