Meghan Markle licenzia il suo vecchio agente e forma un nuovo team di lavoro

Meghan Markle licenzia il suo vecchio agente e crea un nuovo team di lavoro. Dopo l'intervista-scandalo rilascia a Oprah Winfrey, l'ex attrice e Harry hanno deciso di rivoluzionare il loro staff. Qualche giorno fa i tabloid avevano annunciato l'addio di Catherine St-Laurent, direttrice della fondazione benefica Archewell, sostituita dopo soli 12 mesi. Al suo posto ci sarà James Holt, già a capo dell'ufficio PR della coppia a Londra, specializzato in promozione e cura dell'immagine. Meghan avrebbe inoltre assunto Ben Browing, produttore che solo quest'anno ha ricevuto cinque nomination agli Oscar, chiedendogli di gestire i contenuti audio e video nell'ambito dell'accordo con Netflix e Spotify.

