Max Verstappen guida l'opposizione Red Bull vera anti - Mercedes (Di sabato 27 marzo 2021) Tutti gli occhi su di lui. Garantito. Perché la Formula Uno ha un disperato bisogno di una alternativa al dominio assoluto di Lewis Hamilton. E la caccia affannosa al successore porta dritta dritta a ...

Edoardoleicorre : Pure in radio dicono che Max Verstappen è il favorito, come gliela stanno tirando eh - FernandezComS : RT @Gianludale27: Qualche considerazione: Hamilton e Verstappen, quantomeno oggi, molto vicini sul passo, anche se è vero che non hanno gir… - Gianludale27 : Qualche considerazione: Hamilton e Verstappen, quantomeno oggi, molto vicini sul passo, anche se è vero che non han… - automotorinews : ? Max #Verstappen può rompere l'egemonia di Lewis #Hamilton e della #Mercedes in #F1? ?? Il pensiero del team princ… - infoitsport : F1, Max Verstappen: 'Sono contento della Red Bull, ma ci sono ancora cose da migliorare' -

Bahrain, per la pole battaglia con poche alternative A farsi preferire, almeno questa volta (in futuro si vedrà?), è senza dubbio Max Verstappen. Il figlio di Jos lo è per un semplice motivo: la sua Red Bull ha dato l'impressione di essere più efficace ...

Max Verstappen guida l’opposizione Red Bull vera anti-Mercedes I "bibitari" sembrano gli unici in grado di insidiare le Frecce d’Argento. Verstappen ha chiuso il 2020 in bellezza e aperto la nuova stagione al top ...

