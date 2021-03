Maurizio Costanzo senza freni su Fabio Fazio che lascia la Rai “l’ho sempre detto che …” (Di sabato 27 marzo 2021) Fabio Fazio avrebbe deciso di lasciare la Rai. È questa l’ultima indiscrezione arrivata proprio nelle scorse ore, una notizia che ha colto di sorpresa tutti quanti. Sembra che una volta diffusa la notizia, sia arrivato anche l’appello di Maurizio Costanzo. Ma cosa sta accadendo? Fabio Fazio deciso a lasciare la Rai Il noto conduttore di Che tempo che fa, il programma in onda su Rai Tre, sembra abbia preso una decisione molto importante. Fazio, avrebbe deciso di lasciare la Rai, l’azienda per la quale ha lavorato sostanzialmente per gran parte della sua carriera televisiva. In realtà questa non è una notizia che dovrebbe colpire più di tanto, visto che è già da parecchio tempo che si parla di un possibile ... Leggi su baritalianews (Di sabato 27 marzo 2021)avrebbe deciso dire la Rai. È questa l’ultima indiscrezione arrivata proprio nelle scorse ore, una notizia che ha colto di sorpresa tutti quanti. Sembra che una volta diffusa la notizia, sia arrivato anche l’appello di. Ma cosa sta accadendo?deciso are la Rai Il noto conduttore di Che tempo che fa, il programma in onda su Rai Tre, sembra abbia preso una decisione molto importante., avrebbe deciso dire la Rai, l’azienda per la quale ha lavorato sostanzialmente per gran parte della sua carriera televisiva. In realtà questa non è una notizia che dovrebbe colpire più di tanto, visto che è già da parecchio tempo che si parla di un possibile ...

