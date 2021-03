Matteo Ranieri sulla fine della storia con Sophie | “Ecco il vero motivo” | poi interviene la mamma di lei FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 27 marzo 2021) Dopo le dichiarazioni diCodegoni, ancheha sentito il bisogno di registrare un video per parlared’amore. Il ragazzo è apparso decisamente provato ed ha esortato i fan a mostrare un po’ di contegno e rispettare il suo dolore. In seguito, poi, ha svelato ilper il quale hanno deciso di interrompere la loro conoscenza e non solo. Il ragazzo ha anche svelato in che modo si sono lasciati e in che rapporti sono adesso. La versione diha fatto una diretta Instagram in cui ha parlatocon...