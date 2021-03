Masters 1000 Miami, Alexander Zverev eliminato: era nel lato di tabellone di Jannik Sinner. I prossimi avversari dell’azzurro (Di sabato 27 marzo 2021) Uno squarcio si è aperto nel secondo spot di quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L’ha aperto il finlandese Emil Ruusuvuori, eliminando Alexander Zverev: il tedesco ha dovuto cedere in tre set, uscendo per la quarta volta in carriera al secondo turno in Florida, ricomprendendo sia Crandon Park che i dintorni dell’Hard Rock Stadium (non utilizzato dal torneo nel 2021). I tempi del quarto difinale del 2017 e della finale del 2018 sono ben lontani, allo stato attuale. Della situazione sono in tanti a poter approfittare, e due di loro si incontrano nel match più gustoso di questa parte di tabellone: Jannik Sinner e Karen Khachanov. L’azzurro, che ha battuto due volte il russo (e nella terza è stato fermato solo da guai alla schiena, era il 2020 con ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Uno squarcio si è aperto nel secondo spot di quarti di finale deldi. L’ha aperto il finlandese Emil Ruusuvuori, eliminando: il tedesco ha dovuto cedere in tre set, uscendo per la quarta volta in carriera al secondo turno in Florida, ricomprendendo sia Crandon Park che i dintorni dell’Hard Rock Stadium (non utilizzato dal torneo nel 2021). I tempi del quarto difinale del 2017 e della finale del 2018 sono ben lontani, allo stato attuale. Della situazione sono in tanti a poter approfittare, e due di loro si incontrano nel match più gustoso di questa parte die Karen Khachanov. L’azzurro, che ha battuto due volte il russo (e nella terza è stato fermato solo da guai alla schiena, era il 2020 con ...

