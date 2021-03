Maria Elena Boschi | chi è il compagno Giulio Berruti | età | carriera | vita privata | Instagram | altezza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 marzo 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata di Verissimo, in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle 15.30. Ospite in studio l’Onorevolepronta a raccontarsi, per la prima volta, ai microfoni di Silvia Toffanin. Ma conosciamo meglio ildi, chi è il: età,è nato a Roma il 27 settembre del 1984 da padre oculista e da madre avvocato ed ex funzionario della Presidenza della Repubblica. Dopo il liceo scientifico e il conseguimento del diploma professionale di odontotecnico, ...