Maradona | nuovi problemi per Gianinna | bloccato l' account Instagram

BUENOS AIRES (Argentina) - Non c'è pace per. La figlia di Diego ha avuto settimane molto intense per quanto riguarda le indagini condotte sulla morte di suo padre. Come se non ...

BUENOS AIRES (Argentina) - Non c'è pace per Gianinna. La figlia di Diego ha avuto settimane molto intense per quanto riguarda le indagini condotte sulla morte di suo padre. Come se non bastasse, ora è stato anche bloccato il suo account ...Entranonomi, come Cabrini, Tardelli, Antognoni, Scirea, Gentile e Paolo Rossi, il 'Pablito' ... In quel mondiale ci fu un grande assente,. Menotti ritenne che fosse troppo giovane per ...La notizia è stata annunciata dalla stessa Gianinna sul suo profilo twitter, con tanto di screenshot della dichiarazione ricevuta da Instagram. In questa, per comunicare che l'account era bloccato, la ...Il portale argentino Infobae parla di cospicui quantitativi d'oro che Venezuela avrebbe promesso a Diego Armando Maradona.